Об этом сообщает OE24.

Путин вручил ей букет цветов. В ответ невеста трижды поцеловала гостя в обе щеки.

Свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера проходит в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.

Путин в качестве подарка приготовил выступление на свадьбе государственного Кубанского казачьего хора. Участники коллектива уже прибыли в Вену и обосновались в отеле, который находится в девяти километрах от места, где будут веселиться гости Кнайсль. Никаких концертов в австрийской столице у хора нет. Отель забронирован для казаков на три дня и две ночи — с 17 по 19 августа.

Согласно документам, имеющимся на сайте госзакупок России, поездка хора в Австрию будет стоить 1,8 миллиона рублей (27 тысяч долларов).

Отметим, главный интерес поездка Путина на свадьбу связана с его возможной встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая также приглашена на нее.

Напомним, Климкин грустно улыбается по поводу свадебной поездки Путина в Австрию.