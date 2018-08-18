Президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Об этом сообщает OE24.
Путин вручил ей букет цветов. В ответ невеста трижды поцеловала гостя в обе щеки.
Свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера проходит в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.
Путин в качестве подарка приготовил выступление на свадьбе государственного Кубанского казачьего хора. Участники коллектива уже прибыли в Вену и обосновались в отеле, который находится в девяти километрах от места, где будут веселиться гости Кнайсль. Никаких концертов в австрийской столице у хора нет. Отель забронирован для казаков на три дня и две ночи — с 17 по 19 августа.
Согласно документам, имеющимся на сайте госзакупок России, поездка хора в Австрию будет стоить 1,8 миллиона рублей (27 тысяч долларов).
Отметим, главный интерес поездка Путина на свадьбу связана с его возможной встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая также приглашена на нее.
Напомним, Климкин грустно улыбается по поводу свадебной поездки Путина в Австрию.