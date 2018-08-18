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Главная » Мир » Видео Лукашенко рассказал о последнем дне политика в Беларуси

Видео Лукашенко рассказал о последнем дне политика в Беларуси

<span class="label red">Видео</span> Лукашенко рассказал о последнем дне политика в Беларуси
Фото: ПолитНавигатор

Президент РБ не собирается вступать в РФ

18.08.18 30
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность присоединения страны к Российской Федерации после тотальной чистки верхушки правительства. Он заявил, что Беларусь "никогда не станет вассалом ни одной страны".

Об этом сообщает "Белта".

"Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. Мы заключили больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения", - заявил Лукашенко.

По его словам, если Россия подписала с Беларусью договор, то он должен выполняться.

"И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны".

"Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав РФ и Беларусь туда скинуть". Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", - отметил президент РБ. 

Также он заявил, что Беларусь "никогда не будет разрушать ни одно интеграционное объединение". "Я отказываться от этого не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать. Некоторые, особенно россияне, говорят глупости, иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Мы друг друга знаем больше 20 лет, он меня знает, как облупленного, и я его знаю, что мне показывать Путину?", - добавил Лукашенко. 

Он также отметил, что Беларусь "не хочет повторения того, что происходит в Украине с РФ. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в тысячу километров с востока на запад - это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", - уверен Лукашенко.

Напомним, Лукашенко назвал россиян варварами.

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