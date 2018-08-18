Путин провел час с австрийской невестой-министром и уехал к Меркель

Переговоры с канцлером Германии начнутся с заявления для прессы

Кортеж с президентом России Владимиром Путиным покинул подворье "Чеппе" в коммуне Гамлиц, где в субботу прошла церемония бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.

Об этом сообщает ТАСС.

Перед тем как сесть в лимузин, Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов. Президент РФ написал маркером на машине "Новобрачные Карин и Вольфганг", поставил свою подпись и заключил слова в символическое сердце.

После этого, крикнув "горько", Путин покинул подворье "Чеппе" и отправился на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые начнутся с заявления двух лидеров для прессы.

Хотя президент России и пробыл на свадьбе в общей сложности около часа, он нашел время для короткого танца с невестой, сообщает австрийская газета Heute.



Видео с отъездом Путина из Австрии можно посмотреть здесь.

Напомним, Климкин грустно улыбается по поводу свадебной поездки Путина в Австрию.