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Главная » Мир » Меркель с Путиным обсудят поставки газа в ЕС через Украину

Меркель с Путиным обсудят поставки газа в ЕС через Украину

Меркель с Путиным обсудят поставки газа в ЕС через Украину
Фото: kremlin.ru

Кроме того, они поговорят и по актуальным вопросам защиты прав человека

18.08.18 8
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с заявлениям для прессы в преддверии своих переговоров, которые стартуют в резиденции правительства в замке Мезеберг.

Об этом сообщает Интерфакс.

Так Меркель заявила, что хотела бы обсудить с президентом РФ правозащитную тематику.

"Конечно, мы поговорим и по актуальным вопросам прав человека", - сказала канцлер журналистам перед началом встречи с Путиным.

Она также добавила, что что они обсудят на встрече в Мезеберге поставки газа в ЕС через Украину.

"В контексте Украины мы поговори и о транзите газа. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока 2" Украина должна продолжить играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским союзом", - сказала она.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил: "Хочу еще раз подчеркнуть: "Северный поток 2" - это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины". 

"Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное - чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - заключил Путин.

Кроме того, российский лидер призвал Европу активизировать оказание гуманитарной помощи тем районам Сирии, куда уже могут вернуться беженцы.

"Важно наращивать и гуманитарную составляющую, имею в виду оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", - сказал Путин, выступая с заявлением перед началом своих переговоров с Меркель.

Он напомнил, что в Иордании - один миллион беженцев, так же и в Ливане, Турции три миллиона беженцев.

Также он сообщил, что будет затронута тема Ирана. Путин подчеркнул, что крайне важно сохранить "одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения".

Напомним, американцы нашли европейцам замену российского газа.

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