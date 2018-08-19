У голландцев новое увлечение: менять в паспортах имена на прозвища

Чаще всего заявители хотят узаконить прозвище или сокращенное имя, которым их называют друзья и члены семьи

Все больше жителей Нидерландов обращаются к юристам, чтобы официально сменить имя.

Как сообщает Европульс, в 2017 году таких случаев было на 13% больше, чем двумя годами раньше.

Причем, меняют имена в паспортах люди с вполне обычными голландскими именами – такими, как Яап или Эмма.

Чаще всего заявители хотят узаконить прозвище или сокращенное имя, которым их называют друзья и члены семьи.

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А вот люди с необычными для Нидерландов именами – такими, как Гудлак (от "английского желаю удачи") или Джениус (от английского "гений") расставаться с ними не спешат.

Впрочем, государственные служащие могут на свое усмотрение отказать человеку, если он хочет сменить имя на ранее нигде не зарегистрированное.

Напомним, Минюст назвал самые популярные за полгода имена в Украине.