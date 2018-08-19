У берегов Африки внезапно пропал танкер с грузинскими моряками

В Гвинейском заливе, у западного побережья Африки пропал танкер Pantelena IMO 9321469, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.
"Перевозивший нефть танкер Pantelena IMO 9321469, на борту которого было 17 грузинских моряков, не выходит на связь уже пять дней, в последний раз он находился в Гвинейском заливе", - говорится в сообщении.
Судно ходит под флагом Панамы.
В последний раз танкер выходил на связь 14 августа.
Обстоятельства его пропажи выясняют в министерстве экономики, агентстве морского транспорта и МИД Грузии.
Расследованием исчезновения судна занимается судостроительная компания Lotus Shipping из Греции.
Напомним, в начале августа пьяный россиянин посадил на мель сухогруз у берегов Швеции.