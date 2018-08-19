США завершают разработку санкций против причастных к "Северному потоку-2", - СМИ

В Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или же распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект

В США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Сейчас в Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или же распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект, пишет издание.

Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепартаментом, министерством торговли и энергетическими департаментами.

Вашингтон заранее уведомит Евросоюз о введении новых мер.

Американская сторона полагает, что новый трубопровод усилит и без того высокую зависимость Европы от российского газа, укрепив "политический рычаг Кремля" и существенно увеличив его доходы.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток - 2" "троянским конем" Кремля и призвал европейских партнеров противостоять ему.

Отметим, "Северный поток – 2" – проект нового экспортного газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Он должен пройти через Балтийское море, соединив Россию и Германию. Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – на 100% принадлежит Газпрому. OMV вместе с французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper подписали с российской газовой монополией соглашение о финансировании половины стоимости проекта.