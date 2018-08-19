Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » США завершают разработку санкций против причастных к "Северному потоку-2", - СМИ
Газовые проекты России

США завершают разработку санкций против причастных к "Северному потоку-2", - СМИ

США завершают разработку санкций против причастных к "Северному потоку-2", - СМИ
Фото: sicnoticias.sapo.pt

В Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или же распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект

19.08.18 209
100

В США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. 

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. 

Сейчас в Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или же распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект, пишет издание. 

Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепартаментом, министерством торговли и энергетическими департаментами. 

Вашингтон заранее уведомит Евросоюз о введении новых мер. 

Американская сторона полагает, что новый трубопровод усилит и без того высокую зависимость Европы от российского газа, укрепив "политический рычаг Кремля" и существенно увеличив его доходы. 

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток - 2" "троянским конем" Кремля и призвал европейских партнеров противостоять ему. 

Отметим, "Северный поток – 2" – проект нового экспортного газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Он должен пройти через Балтийское море, соединив Россию и Германию. Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – на 100% принадлежит Газпрому. OMV вместе с французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper подписали с российской газовой монополией соглашение о финансировании половины стоимости проекта.

Базовый сценарий предполагал, что новая труба повторит маршрут уже действующего «Северного потока – 1». Этот проект предполагал укладку трубы в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Финляндии, а также в территориальных водах России, Германии и Дании. Все страны, кроме Дании, дали свои разрешения. Это вынудило компанию искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее допускал, что газопровод может сильнее отклониться от Борнхольма, чтобы избежать территориальных вод Дании.  

По утверждению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около $3 млрд.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
США с помощью монголов придумали альтернативу торговле с КитаемУкраина на 3 года заблокировала российское судноАвгустовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 9872
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 16334
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 49550
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18202
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12400
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13323
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23311
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13395
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30788
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16463
  1. Газа в Украине хватит на 15 лет 4497 / 5710
  2. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 3221 / 7186
  3. Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться 3040 / 3586
  4. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 2699 / 3686
  5. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2679 / 9489
  6. Умер автор многих советских музыкальных хитов 1903 / 2478
  7. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 1775 / 9872
  8. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 1657 / 18656
  9. В Украине запретили лекарство против тромбов 1184 / 1531
  10. Российские пограничники избили украинца, - ГПСУ 1083 / 1409
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 23 / 9489
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 12 / 9872
  3. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 7 / 1888
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 7 / 49550
  5. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 6 / 18656
  6. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 6 / 7186
  7. Президент Украины разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России 5 / 542
  8. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 4 / 1422
  9. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 4 / 5633
  10. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 4 / 3686
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.