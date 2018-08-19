США завершают разработку санкций против причастных к "Северному потоку-2", - СМИ

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В США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Сейчас в Вашингтоне решают, вводить ли ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или же распространить их на организации, в том числе банки, которые финансируют проект, пишет издание.
Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепартаментом, министерством торговли и энергетическими департаментами.
Вашингтон заранее уведомит Евросоюз о введении новых мер.
Американская сторона полагает, что новый трубопровод усилит и без того высокую зависимость Европы от российского газа, укрепив "политический рычаг Кремля" и существенно увеличив его доходы.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток - 2" "троянским конем" Кремля и призвал европейских партнеров противостоять ему.
Отметим, "Северный поток – 2" – проект нового экспортного газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Он должен пройти через Балтийское море, соединив Россию и Германию. Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – на 100% принадлежит Газпрому. OMV вместе с французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper подписали с российской газовой монополией соглашение о финансировании половины стоимости проекта.
Базовый сценарий предполагал, что новая труба повторит маршрут уже действующего «Северного потока – 1». Этот проект предполагал укладку трубы в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Финляндии, а также в территориальных водах России, Германии и Дании. Все страны, кроме Дании, дали свои разрешения. Это вынудило компанию искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее допускал, что газопровод может сильнее отклониться от Борнхольма, чтобы избежать территориальных вод Дании.
По утверждению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около $3 млрд.