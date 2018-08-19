Количество жертв обвала моста в Генуе выросло до 43

В итальянской Генуе завершилась операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста.

Сейчас продолжаются работы по разбору завалов.

Официальное число погибших достигло 43, сообщает Reuters.

В субботу, 18 августа, были найдены последние три тела, их вытащили из автомобиля, раздавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья – родители и их 9-летняя дочь.

В префектуре Генуи сообщили, что девять пострадавших все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Сейчас продолжается работа по разбору завалов, чтобы максимально обезопасить территорию и установить причину катастрофы.

Офицер пожарной бригады Стефано Занут отметил: "Наша работа продолжается, чтобы иметь полную уверенность в том, что никто не остался под завалами".

Напомним, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост с десятками автомобилей на нем.

Историческая справка: мост через реку Польчевера построен в 1968 году, по проекту известного итальянского архитектора Риккардо Моранди, официально он носит его имя. По нему проходит трасса А10. Длина моста составляет 1182 метра, высота - 90 метров, считается первым вантовым мостом в Европе.