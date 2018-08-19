Трамп поменял мебель, которую Мелания выбрала для Белого дома, - СМИ

Президент США Дональд Трамп поменял мебель, которую его супруга Мелания выбрала для Белого дома. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух анонимных источников.

Мелания перед переездом из Нью-Йорка в Вашингтон выбрала новую мебель для президентской резиденции, однако ее муж вскоре изменил обстановку в соответствии со своими вкусами.

Источники не уточнили, какую именно мебель затронули перестановки, но сообщили, что первая леди США предпочитает "чистые, современные линии", а ее муж склоняется к "позолоченному, триумфальному стилю Людовика XIV".

Директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм заявила, что замена мебели в Белом доме стала совместной работой Дональда и Мелании Трамп.

"Они вместе выбирали декор", — сказала она.

Напомним, в мае, поздравляя свою жену с выходом из больницы в Twitter, президент США Дональд Трамп ошибся в написании ее имени. Наблюдательные подписчики заметили, что Меланию супруг назвал Мелани. Об ошибке Трампа стали рассказывать активные пользователи твиттер, после чего запись со страницы исчезла и была заменена на правильную с корректно написанным именем первой леди.