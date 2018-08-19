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Главная » Мир » Иран обвинил США в подготовке переворота в стране

Иран обвинил США в подготовке переворота в стране

Иран обвинил США в подготовке переворота в стране
Мохаммад Джавад Зариф / Фото: verelq.am

Для этой якобы цели создана специальная "группа действий"

19.08.18 43
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В Госдепартаменте США работает специальная группа с целью подготовки переворота в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - написал министр.

По его словам, специальная "группа действий" мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.

8 августа Трамп восстановил санкции в отношении Тегерана. Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, начнет действовать с 4 ноября. 

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