Иран обвинил США в подготовке переворота в стране

В Госдепартаменте США работает специальная группа с целью подготовки переворота в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - написал министр.

По его словам, специальная "группа действий" мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.

8 августа Трамп восстановил санкции в отношении Тегерана. Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, начнет действовать с 4 ноября.