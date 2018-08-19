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Главная » Мир » В американской больнице почти одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения

В американской больнице почти одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения

В американской больнице почти одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения

Руководство медучреждения готовится к массовому декретному отпуску 

19.08.18 798
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В больнице американского города Меса, штат Аризона, 16 медсестер почти одновременно объявили о беременности. Об этом сообщает CNN.

Примечательно, что все беременные работают в отделении интенсивной терапии. Медсестры уверяют, что не договаривались одновременно стать матерями. Роды запланированы с конца октября этого года по январь 2019 года.

Медсестры рассказывают, что теперь им нравится ходить вместе в столовую. Для них даже специально расширили меню, добавив в него соленые огурцы и оливки.

Руководство больницы тем времен начало готовится к временной нехватке медсестер, которые уйдут в декрет на 12 недель.

Напомним, египтологи из Университета Копенгагена расшифровали папирус, найденный в древнем городе Тебтунисе. Оказалось, что в Древнем Египте существовал тест на беременность и даже на определение пола ребенка.

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