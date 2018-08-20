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Главная » Мир » Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве на 20 млн долларов

Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве на 20 млн долларов

Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве на 20 млн долларов
Фото: nymag.com

Майкла Коэна заподозрили в предоставлении ложной информации при оформлении кредитов

20.08.18 20
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Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна подозревают в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на 20 ммлн долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

Правоохранительные органы заподозрили юриста в предоставлении заведомо ложных сведений о своих активах в документах при оформлении банковских кредитов интересах принадлежащих его семье компаний. Общая сумма кредитов превысила 20 мл долларов. 

Также следователи изучают налоговые декларации Коэна и проверяют, не нарушил ли он законы, связанные с ведением предвыборных кампаний, когда переводил деньги женщинам, заявлявшим о своих связях с Трампом.

По данным источников издания, что обвинения Коэну могут предъявить до конца августа. При этом, если следствию не удастся собрать нужное количество доказательств, процедуру могут перенести на время после промежуточных выборов, которые намечены на 6 ноября.

Напомним, Коэн работал в компании Трампа Trump Organization на протяжении более десяти лет. В апреле ФБР провела в офисе Коэна обыски и изъяла переписку юриста с президентом, а также бумаги, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, заявившей о связях с Трампом. В мае Коэн перестал работать на Трампа.

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