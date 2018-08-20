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Главная » Мир » Половина водителей Uber признались, что превышают скорость

Половина водителей Uber признались, что превышают скорость

Половина водителей Uber признались, что превышают скорость
Uber

В опросе участвовали водители из Великобритании

20.08.18 246
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Около 47% британских водителей, которые работают через Uber и подобные приложения, хотя бы раз превышали скорость на дороге, а 42% разбивали свои машины в авариях. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, пишет The Guardian.

Опрос проводился среди водителей, которые работают в так называемом секторе гигномики, который предполагает свободную и краткосрочную форму занятости. К ним относят водителей Uber и других сервисов онлайн-такси, а также курьеров Amazon и подобных служб доставки, которые получают заказы через специальные приложения.

Как удалось выяснить авторам опроса, одна из причин попаданий в аварию заключается как раз в том, что водители за рулём вынуждены постоянно следить за своими рабочими приложениями. Около 40% опрошенных заявили, что это их отвлекает. Две трети водителей (67%) отметили, что компания не проинструктировала их, как безопасно использовать  телефон во время вождения.

Также большинство респондентов (63%) сообщили, что не прошли подготовку по вопросам безопасности на дороге, прежде чем начать работу. 

Водители-курьеры признались, что превышают скорость из-за того, что компании устанавливают им жёсткие временные рамки и штрафуют за опоздания. Что касается водителей такси, то они, по данным авторов доклада, часто страдают от переутомления, и, как следствие, теряют бдительность. "По мере того, как все больше рабочих вливается в этот сектор экономики, конкуренция растёт, и количество часов, в течение которых они вынуждены работать, как и расстояния, которые они должны проезжать, чтобы обеспечить себе стабильный доход, тоже увеличиваются", - говорит автор доклада Хизер Уорд.

Напомним, недавно в Киеве таксист под наркотиками устроил смертельное ДТП.

 

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