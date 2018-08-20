Стала известна причина обвала моста в Генуе

Несколько факторов одновременно стали причиной обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе.
Об этом заявил председатель инспекционной комиссии, созданной министерством инфраструктуры и транспорта Италии, Роберто Феррацци, сообщает издание La Repubblica.
"Мост сначала согнулся, а потом упал. Было несколько факторов, которые привели к обрушению виадука", - сказал он.
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По словам Феррацци, динамика катастрофы пока непонятна, сейчас эксперты пытаются определить, какой элемент разрушился первым и спровоцировал обвал.
Основное внимание пока сосредоточено на поперечных железобетонных балках. Но Феррацци отметил, что версия с обрывом вант не исключается.
Напомним, в результате обвала моста в Генуе пострадали два украинца.