Активист "Правого сектора" получил срок в России

Суд в Ростовской области приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы активиста организации "Правый сектор" украинца Романа Терновского.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию СК РФ.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), - заявила представитель СК РФ Светлана Петренко, -Следствием и судом установлено, что в 2015 - 2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации".

Ранее Фокус сообщал, что в Правом секторе отрицают свою связь с Терновским. Пресс-секретарь организации Артем Скоропадский заявил, что Терновский не был членом партии Правый сектор. Его отношения с организацией якобы носили неофициальный характер, а за год до задержания он перестал давать о себе знать.

Напомним, в октябре 2017 года следственный комитет Российской Федерации заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского, который якобы является членом "Правого сектора".