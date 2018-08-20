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Главная » Мир » Молдова не будет продлевать контракт с Газпромом

Молдова не будет продлевать контракт с Газпромом

Молдова не будет продлевать контракт с Газпромом
Фото: gaz-system.pl

Нынешнее соглашение действует до 31 декабря 2019 года

20.08.18 858
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Правительство Молдовы не планирует заключать с российским монополистом - компанией Газпром новый договор на поставку газа в республику, заявил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нынешний договор был неоднократно продлен. Он действует до конца 2019 года. Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с Газпромом", - сказал он в интервью одному из молдавских телеканалов.

Габурич также отметил, что в конце августа начнется строительство газопроводы Кишинев-Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской. Правительство Молдовы считает, что это позволит наладить альтернативные поставки газа из Румынии.

"Пока не будет сдан в эксплуатацию газопровод Кишинев-Унгены, правительство Молдовы не будет вести переговоры по заключению нового контракта на поставку природного газа с российским концерном Газпром. Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", - сказал Габурич.

Сейчас Молдова покупает газ у Газпрома по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставке в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

Напомним, активы Газпрома арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.

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