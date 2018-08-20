Большинство россиян верит в мировой заговор для "уменьшения величия" России

66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать историю страны и подменить факты, чтобы навредить России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить факты, чтобы навредить России, уменьшить ее величие", – говорится в сообщении.

Среди 45-59-летних и людей старше 60 эта доля выше – 72%. Всего 26% опрошенных считают, что такой группы лиц не существует.

Чаще всего такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (47%) и люди с неполным средним образованием (42%). По их мнению, если отдельные историки и просматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины.

Также результаты опроса свидетельствуют, что 63% россиян верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. При этом среди людей до 24 лет 48% утверждают, что люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в России, не преследуют разрушительных целей.

Опрос проводил ВЦИОМ-Спутник 29-30 мая 2018 г. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

Напомним, 4 года назад в существование мирового заговора верили около 45% россиян. Но всего 2% из них тогда считали, что некая "организация" пытается уничтожить Россию.