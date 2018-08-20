В России началась внеплановая проверка боеготовности войск

В России по решению президента и верховного главнокомандующего России Владимира Путина внезапно начали проверять боеготовность в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного (ВВО) военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает передает "Интерфакс".

"Сегодня с 5:00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ (Воздушно-десантных войск), Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - цитируют Шойгу.

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Отмечается, что проверку будут проводить с 20 по 25 августа.

По словам Сергея Шойгу, результаты мероприятий намерены учесть при оценке состояния боеготовности в соединениях, воинских частях, подразделениях и готовности к допуску на маневрах.

Проверка проводится в преддверии маневров "Восток-2018".

Напомним, глава Пентагона выразил готовность провести переговоры с Шойгу.