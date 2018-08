Жертва Вайнштейна сама стала фигуранткой секс-скандала

Итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто, активистка движения Me Too и одна из первых женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, сама стала фигуранткой подобного скандала. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, молодой актер и музыкант Джимми Беннет обвинил актрису в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел еще в 2013 году, когда ему было 17 лет, а Ардженто – 37. По словам Беннета, актриса домогалась его в калифорнийской гостинице.

Защита музыканта утверждает, что своими действиями женщина нанесла Беннету настолько сильную травму, что это пошатнуло его душевное здоровье, помешало работе и значительно снизило его заработок.

Сообщается, что стороны договорились уладить конфликт через выплату компенсации. Ардженто согласилась перечислить Беннету 380 тысяч долларов. Причем переговоры велись закрыто и никак не освещались в прессе.

Анонимный источник послал изданию ряд документов, среди которых были заявление об обвинении актрисы, договор между сторонами и селфи, которое пара сделала в постели.

Также журналисты получили переписку представителей Ардженто и Беннетта, в которой компенсацию адвокаты молодого человека называли "помощью" молодому актеру, после случая в отеле столкнувшемуся с эмоциональными проблемами.

Напомним, скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах и изнасиловании, не признает себя виновным в секс-скандале.