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Главная » Мир » Жертва Вайнштейна сама стала фигуранткой секс-скандала

Жертва Вайнштейна сама стала фигуранткой секс-скандала

Жертва Вайнштейна сама стала фигуранткой секс-скандала
Фото: La Stampa

Азия Ардженто заплатила 380 тыс. долларов музыканту Джимми Беннету, который обвинил ее в сексуальных домогательствах

20.08.18 958
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Итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто, активистка движения Me Too и одна из первых женщин, обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, сама стала фигуранткой подобного скандала. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, молодой актер и музыкант Джимми Беннет обвинил актрису в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел еще в 2013 году, когда ему было 17 лет, а Ардженто – 37. По словам Беннета, актриса домогалась его в калифорнийской гостинице.

Защита музыканта утверждает, что своими действиями женщина нанесла Беннету настолько сильную травму, что это пошатнуло его душевное здоровье, помешало работе и значительно снизило его заработок.

Сообщается, что стороны договорились уладить конфликт через выплату компенсации. Ардженто согласилась перечислить Беннету 380 тысяч долларов. Причем переговоры велись закрыто и никак не освещались в прессе.

Анонимный источник послал изданию ряд документов, среди которых были заявление об обвинении актрисы, договор между сторонами и селфи, которое пара сделала в постели.

Также журналисты получили переписку представителей Ардженто и Беннетта, в которой компенсацию адвокаты молодого человека называли "помощью" молодому актеру, после случая в отеле столкнувшемуся с эмоциональными проблемами.

Напомним, скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в домогательствах и изнасиловании, не признает себя виновным в секс-скандале.

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