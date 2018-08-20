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В Берлине сообщили, о чем договаривались Путин и Меркель

В Берлине сообщили, о чем договаривались Путин и Меркель
Ангела Меркель и Владимир Путин / Фото: gazeta.ru

Лидеры ФРГ, Франции, Турции и РФ могут встретиться для решения Сирийского вопроса

20.08.18 486
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Одной из главных тем, стоявших на повестке дня субботних переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, было согласование возможной встречи четырех стран – ФРГ, Франции, Турции и РФ – по вопросу Сирии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова официального представителя федерального правительства Штеффена Зайберта в понедельник на брифинге в Берлине.

"Это на самом деле было темой переговоров с Путиным в Мезеберге. Было принято решение подготовиться к такой возможной встрече. Но назвать сроки такой встречи я не могу", - сказал Зайберт.

Ранее, турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган называл в качестве возможной даты 7 сентября.

По словам пресс-секретаря канцлера Германии, Меркель сказала, что "могло бы быть целесообразным, если бы Германия, Франция, Турция и Россия также обменялись бы мнениями. Это должно быть хорошо подготовлено.

 "Следующим шагом" будет подготовка встречи внешнеполитических советников и экспертов, уточнил Зайберт.

Он также ответил на предложения российского лидера, чтобы Германия поучаствовала в восстановлении отбитых у оппозиции правительственными войсками районов.

 "Для федерального правительства сейчас совершенно не время заниматься этими вопросами", - сказал Эйберт.

В настоящее время, добавил он, когда наблюдается возобновление боевых действий, надо добиваться мира, политического решения конфликта.

Напомним,  пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель "полезными и обстоятельными". 

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