В Берлине сообщили, о чем договаривались Путин и Меркель

Лидеры ФРГ, Франции, Турции и РФ могут встретиться для решения Сирийского вопроса

Одной из главных тем, стоявших на повестке дня субботних переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, было согласование возможной встречи четырех стран – ФРГ, Франции, Турции и РФ – по вопросу Сирии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова официального представителя федерального правительства Штеффена Зайберта в понедельник на брифинге в Берлине.

"Это на самом деле было темой переговоров с Путиным в Мезеберге. Было принято решение подготовиться к такой возможной встрече. Но назвать сроки такой встречи я не могу", - сказал Зайберт.

Ранее, турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган называл в качестве возможной даты 7 сентября.

По словам пресс-секретаря канцлера Германии, Меркель сказала, что "могло бы быть целесообразным, если бы Германия, Франция, Турция и Россия также обменялись бы мнениями. Это должно быть хорошо подготовлено.

"Следующим шагом" будет подготовка встречи внешнеполитических советников и экспертов, уточнил Зайберт.

Он также ответил на предложения российского лидера, чтобы Германия поучаствовала в восстановлении отбитых у оппозиции правительственными войсками районов.

"Для федерального правительства сейчас совершенно не время заниматься этими вопросами", - сказал Эйберт.

В настоящее время, добавил он, когда наблюдается возобновление боевых действий, надо добиваться мира, политического решения конфликта.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель "полезными и обстоятельными".