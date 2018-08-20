Видео было записано в поддержку президента Эрдогана

В Турции местные активисты в качестве символа Америки выбрали технику Apple и уничтожают ее, фиксируя это на видео. Ролики появились на YouTube.

Об этом сообщает Phone Arena.

Таким образом местные жители решили поддержать местное производство и выразить свое отношение к санкциям США.

На ролике видно, как несколько мужчина на фоне национального флага с поднятыми руками слушают одного их своих представителей. А затем мужчина кувалдой разбивает iPhone, выкрикивая лозунги.

Видео было записано в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и против санкций США.

Напомним, в Крыму обещают открыть паромное сообщение с Турцией.