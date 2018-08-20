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Главная » Мир » В Афганистане освободили 149 заложников, захваченых талибами

В Афганистане освободили 149 заложников, захваченых талибами

В Афганистане освободили 149 заложников, захваченых талибами
Боевики Талибана / Фото: newsweek.com

Боевики удерживают еще 21 человека

20.08.18 11
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Силы безопасности Афганистана освободили 149 человек, захваченных в заложники талибами утром в северной провинции Кундуз, сообщил заместитель представителя Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими.

Об этом передает "Радио Свобода".

Он также отметил, что боевики "Талибана" удерживают еще 21 человека.

Кроме того, как сообщил представитель Министерства внутренних дел, во время спасательной операции были убиты семь талибов.

Боевики группировки "Талибан" остановили три автобуса на дороге возле района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили 170 пассажиров в заложники.

По данным местной полиции, пассажиры были из провинции Бадахшан и Тахар, они направлялись в столицу Кабул. На момент происшествия в автобусах находилось около 170 человек. По предварительным данным, пассажиров отвезли в село Никпе.

Никаких требований похитители не выдвигали.

Напомним, ВВС Афганистана убили шесть ключевых фигур "Талибана".

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