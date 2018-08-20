Кризис в Греции официально считается законченным

Но преодоление его последствие займет еще много времени

Программа финансовой поддержки и стабилизации Греции завершена.

Об этом заявил Европейский стабилизационный механизм (ESM).

Программа поддержки Греции была наибольшей в истории Евросоюза и одной из крупнейших в мировой истории, говорят в организации. За 3 года Европейский стабилизационный механизм предоставил правительству Греции около 62 миллиардов евро, а вместе с кредитами, предоставленными Международным валютным фондом, финансовая поддержка Греции составила более 227 млрд евро, начиная с 2010 года.

"Греция выходит из программы финансовой поддержки ЕС и восстанавливает свою финансовую независимость. 8 лет назад ситуация была очень сложной. Греция имела серьезные экономические проблемы и потеряла доступ к рынку капитала. С тех пор греческое правительство и народ работали очень настойчиво, чтобы преодолеть эти проблемы", - сообщил исполнительный директор Европейского стабилизационного механизма Клаус Регринг.

Он также добавил, что работа по преодолению последствий кризиса в Греции все еще не завершена, а Европейский Союз и в дальнейшем ожидает проведения необходимых реформ.

Выход из программы финансовой стабилизации открывает Греции доступ к осуществлению заимствований на международных рынках капитала. В частности, даст возможность самостоятельно выпускать облигации государственного долга и брать кредиты.

Тем не менее, за время проведения реформ большая часть населения потеряла около четверти своих доходов, безработным считается каждый пятый человек из числа работоспособного населения. Госдолг страны — 180% от ВВП, это самый большой показатель в Европе.

Напомним, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам.