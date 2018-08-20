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Видео В Чечне происходят массовые нападения на силовиков

<span class="label red">Видео</span> В Чечне происходят массовые нападения на силовиков
Фото: topwar.ru

Атаки произошли в трех разных частях республики

20.08.18 1580
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Ряд нападений на сотрудников силовых ведомств произошел в понедельник, 20 августа, в Чеченской республике РФ.

Об этом пишет Новое время.

Первое нападение произошло в Грозном. Там неизвестные бросили взрывчатку в пост силовиков при въезде в город, а затем еще и наехали на них. Тот же автомобиль сбил еще нескольких сотрудников правоохранительных органов в центре Грозного во время погони.

"В машине вместе с боевиком, атаковавшим полицейских в Грозном, находился подросток. По некоторым данным, преступник мог использовать его для прикрытия", - говорится в сообщении.

В итоге нападающего застрелили, но судьба находившегося в машине ребенка пока так и неизвестна.

В Шали двое вооруженных ножами неизвестных проникли в здание полиции и атаковали правоохранителей. В результате стычки одного из нападавших убили, второй – получил ранения. Информации о пострадавших правоохранителях пока нет.

Третье нападение зафиксировали в селе Мескер-Юрт Шалинского района. Там мужчина подорвал себя рядом с полицейским постом.

На данный момент точной информации о количестве пострадавших и погибших силовиков пока нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что террористы собирались помешать празднованию священного для мусульман Курбан-Байрама.

"Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам",  - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он также добавил, что один из боевиков, совершивший самоподрыв, остался жив и госпитализирован. Точное количество пострадавших полицейских он не назвал, а также не подтвердил гибель одного из силовиков во время перестрелки в Грозном.

Тем не менее глава Чечни заверил, что ситуация в городе стабилизировалась.

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан", - добавил он.

Напомним, Кадыров заявил, что его "время пришло".

 

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