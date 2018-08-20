Спецпрокурор Мюллер разгневал Трампа изнурительным допросом юриста Белого дома

Лидер США заявил, что любой, кому нужно столько времени для допроса, "просто ищет проблем"

Президент СЩА Дональд Трамп очередной раз обрушился с обвинениями на спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что он и его команда, зная, что не было сговора с Россией в ходе прошлых американских выборов, просто "сами ищут проблемы". Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

"Опозоренный и дискредитированный Боб Мюллер и вся его группа сердитых бандитов-демократов провели с моего согласия в целях прозрачности 30 часов с главным юристом Белого дома (Доном Макганом, - ред.). Любой, кому нужно столько времени, когда они знают, что нет никакого российского сговора, просто ищет проблем", - написал президент США.

По мнению Трампа, спецпрокурор и его помощники "наслаждаются тем, что разрушают жизни людей" и отказываются видеть "реальную коррупцию на стороне демократов - ложь, увольнения, удаленные письма и многое другое".

"Где сговор? Они состряпали фальшивку-преступление, назвали его "Сговор", а когда стало ясно, что не было никакого сговора, они заявили, что было препятствование (их расследованию со стороны Белого дома, - ред.) - еще одному фальшивое преступлению, которого никогда не было. Если им возражать или сказать что-либо плохое об «охоте на ведьм», они орут – препятствие следствию", - высказал свое мнение Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, в разжигании в стране атмосферы маккартизма.