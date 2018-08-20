Падение курса лиры привело к буму на рынке турецкой недвижимости

За последние 10 дней курс турецкой национальной валюты резко снизился. 10 августа, стоимость лиры упала на 14% до 6,47 лиры за доллар, затем в понедельник, 13 августа, исторический минимум обновился еще раз – за один доллар можно было получить уже 6,9 турецкой лиры.

Это повысило внимание иностранцев к турецкой недвижимости, пишет РБК.

Спрос на недвижимость в Турции вырос на 10-15% за последние десять дней. Если месяц назад объект стоил 40 тыс. евро, теперь его можно приобрести примерно за 30 тыс. И иностранцы, а также турки, которые имеют доход в валюте, пользуются ситуацией.

В июле иностранцы купили в Турции рекордные 2885 домовладений — это максимальное значение за последние четыре года. По сравнению с июлем 2017 года число сделок возросло на 65%, с июнем 2018-го — на 38%.

Напомним, Генеральная прокуратура Турции заподозрила пользователей соцсетей во влиянии на курс доллара.