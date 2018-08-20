Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Падение курса лиры привело к буму на рынке турецкой недвижимости

Падение курса лиры привело к буму на рынке турецкой недвижимости

Падение курса лиры привело к буму на рынке турецкой недвижимости
Фото: hotelatinc.com

Иностранцы скупают "подешевевшие" квадратные метры

20.08.18 87
000

За последние 10 дней курс турецкой национальной валюты резко снизился. 10 августа, стоимость лиры упала на 14% до 6,47 лиры за доллар, затем в понедельник, 13 августа, исторический минимум обновился еще раз – за один доллар можно было получить уже 6,9 турецкой лиры.

Это повысило внимание иностранцев к турецкой недвижимости, пишет РБК.

Спрос на недвижимость в Турции вырос на 10-15% за последние десять дней. Если месяц назад объект стоил 40 тыс. евро, теперь его можно приобрести примерно за 30 тыс. И иностранцы, а также турки, которые имеют доход в валюте, пользуются ситуацией.

В июле иностранцы купили в Турции рекордные 2885 домовладений — это максимальное значение за последние четыре года. По сравнению с июлем 2017 года число сделок возросло на 65%, с июнем 2018-го — на 38%.

Напомним, Генеральная прокуратура Турции заподозрила пользователей соцсетей во влиянии на курс доллара.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Турки уничтожают iPhone в ответ на санкцииВ Анкаре обстреляли посольство СШАЛирическое отступление. Что Эрдоган сможет противопоставить Трампу
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10727
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17166
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 50894
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18558
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12610
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13521
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23630
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13455
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31249
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16853
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 4484 / 12279
  2. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4465 / 22284
  3. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 4121 / 4588
  4. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 3647 / 3748
  5. В ДНР испытали снаряд для Чебурашки 3274 / 3934
  6. Диггеры рассказали о серьезной аварии в киевском коллекторе 3011 / 3535
  7. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 3011 / 3929
  8. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 2292 / 8240
  9. В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры 2181 / 2454
  10. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 2160 / 3716
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 21 / 12279
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 50894
  3. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 12 / 2573
  4. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 11 / 3510
  5. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 10 / 4588
  6. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 9 / 22284
  7. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 8 / 10727
  8. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 8 / 3748
  9. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 7 / 3929
  10. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 6 / 1483
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.