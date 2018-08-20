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Главная » Мир » Фото У ЧВК Вагнера есть собственные награды за Сирию, - СМИ

Фото У ЧВК Вагнера есть собственные награды за Сирию, - СМИ

<span class="label red">Фото</span> У ЧВК Вагнера есть собственные награды за Сирию, - СМИ
Фото: Авито

Награды наемникам выписываются не на имя, а на номер личного жетона

20.08.18 37
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Вокруг скандально известной ЧВК Вагнера разгорается очередной скандал.

В телеграм-канале Товарищ майор появился скриншот объявления с сайта Авито о продаже награды ЧВК Вагнера. Авторы канала сопроводили скрин шутливым комментарием. На скрине видно, что объявление было размещено на сайте 30 июля. Автор объявления — Дмитрий указывает, что награды вручались членам ЧВК за выполнение операций в Сирии. За награды автор объявления хотел выручить 50 тыс. рублей. 

В настоящее время данное объявление по поиску на Авито не находится. Однако надо отметить, что ранее на существование наград обращал внимание журнал «Петербургский коллекционер». Блогер RONIN_077 писал, что у ЧВК есть крест "За отвагу и мужество" и крест "За кровь и храбрость". Награды выписываются не на имя, а на номер личного жетона.

 

О самом объявлении на Авито ранее писали "Открытые медиа". Продавец Дмитрий сообщил изданию, что покупатель на медали нашелся почти сразу. 

Отметим, СМИ неоднократно писали, что в Сирии воюют сотрудники частных военных компаний, в частности ЧВК Вагнера, но Минобороны РФ  ни разу не подтверждало эту информацию.

В СМИ проходила информация, что ЧВК  финансирует одна из компаний, аффилированная с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют не иначе как "кремлевским поваром" или "поваром Путина", потому что он поставляет продукты для Минобороны и администрации президента.

Напомним, под штыком у "Вагнера" находятся не менее 3600 человек.

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