Евроляхи. Сможет ли польская оппозиция перехватить власть

Чтобы выиграть следующие парламентские выборы, политические партии Польши должны без осечки провести выборы в местные органы власти и Европарламент. О том, на что будет похож новый избирательный цикл в соседнем государстве, рассказывает Фокус

Осенью на местных выборах померяются силами три главных группировки: правая консервативная партия "Право и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwosc, PiS), центристская либеральная гражданская коалиция "Союз левых демократов" (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD) и центристская Польская крестьянская партия (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL; входит в Европейскую народную партию). Они имеют все необходимые элементы для успешной избирательной кампании: структуры на местах по всей стране, тысячи партийных деятелей, миллионы на банковских счетах и опыт предвыборной борьбы.

В борьбу вступят и менее подготовленные политические силы вроде Кукиз’15 (Kukiz’15, правая партия, лидером и основателем которой является панк-рок-музыкант Павел Кукиз), "Вместе" (Razem, левая партия), Конгресс новых правых Януша Корвина-Микке, ультраправое "Национальное движение" (Ruch Narodowy), а также либеральная партия "Новочесна" (Nowoczesna), которая решила объединиться на выборах с либерально-консервативной "Гражданской платформой" (Platforma Obywatelska) в Гражданскую коалицию.

Что показывает социология

Результаты последнего опроса общественного мнения говорят, что местные выборы выиграла бы правящая партия "Право и справедливость", которая продолжает удерживать лидирующую позицию и может рассчитывать на поддержку в среднем 34% избирателей. Далее следует Гражданская коалиция, способная набрать в среднем 26% голосов. На высокую поддержку может рассчитывать Польская крестьянская партия, за которую готовы проголосовать 12% избирателей. Хороший результат показывает и "Союз левых демократов". Эта партия может рассчитывать на поддержку порядка 10%.

Хотя до президентских выборов остается два года, оппозиция уже знает имя своего главного кандидата, способного выиграть у Дуды

По данным социологов, местные выборы в 10 из 16 воеводств выигрывает правящая партия "Право и справедливость", а Гражданская коалиция – в четырех. В президентском рейтинге на сегодняшний день лидирует действующий президент Анджей Дуда. Но отрыв от главного конкурента, которым является бывший премьер-министр, а ныне председатель Европейского Совета Дональд Туск, не так уж велик. И если бы они сегодня встретились во втором туре выборов, то Дуду поддержали бы 50% избирателей, а Туска – 45%.

Иной результат принесла бы встреча во втором туре Дональда Туска с главой партии PiS Ярославом Качиньским. В таком случае победу одержал бы Туск с результатом 49% против 41% избирателей. Таким образом, хотя до президентских выборов остается два года, оппозиция уже знает имя своего главного кандидата, способного выиграть у Дуды.

При этом оппозиционные политики считают, что Туск не должен торопиться и жертвовать должностью главы Европейского Совета ради участия в местных выборах.

Испытательный срок

Осенние выборы в местные органы власти станут первым серьезным испытанием и для польской оппозиции, и для власти, начиная с 2015 года. Подготовка к выборам идет полным ходом — наиболее масштабные события партийной жизни, такие как предвыборные съезды, намечаются на конец августа – начало сентября.

Оппозиционные партии находятся в разной степени готовности к выборам. Некоторые из них заинтересованы в ускорении избирательного процесса. Так, лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявляет, что его сила готова к выборам. "Народники" идут на выборы самостоятельно, им нет нужды вести долгие переговоры о распределении мест в списках, их кандидаты в органы самоуправления – это, в большинстве своем, нынешние депутаты и мэры. Свою предвыборную программу PSL представила еще в январе.

Гражданская коалиция близка к завершению формирования списков во всех регионах Польши. Среди правых сил ситуация сложнее. Решения политического комитета "Права и справедливости" о формировании списков вызывают длительные дискуссии. "Кукиз’15" тоже поглощена процессом формирования списков.

Главной причиной усиления влияния левых в польской политике эксперты видят жесткий антикоммунистический курс правящей партии

На протяжении последних месяцев оппозиция наносила чувствительные удары власти, которые, правда, не очень повлияли на результаты опросов общественного мнения. Со времени прошлых выборов 2015 года оппозицию критиковали за неэффективность, отсутствие энергии и новых идей. Однако как раз представители оппозиции недавно нанесли правящей PiS мощные удары.

Раскрытие депутатом Сейма от Гражданской платформы Кшиштофом Брейзой суммы премий министрам кабинета Беаты Шидло вызвало самый большой кризис в правящей партии с начала ее пребывания во власти. Чтобы взять ситуацию под контроль, глава PiS Ярослав Качиньский принял решение о снижении зарплат парламентариям, что, в свою очередь, вызвало большое недовольство в рядах его партии.

Другое непопулярное среди членов правящей партии решение Качиньского также вызвано действиями оппозиции. Милош Мотыка, шеф молодежного крыла Польской крестьянской партии, показал, как представители местных органов власти из PiS зарабатывают большие деньги в государственных компаниях. В результате скандала Ярослав Качиньский принял решение о том, что члены партии, занимающие высокооплачиваемые должности, не могут рассчитывать на место в избирательных списках PiS. Это заявление вызвало замешательство среди членов правящей партии. Многие считают, что партия значительно ухудшит свой результат на осенних выборах, если избавится от влиятельных деятелей местных советов.

Также в последние месяцы "Союз левых демократов" вернул себе третью позицию в опросах общественного мнения. Главной причиной усиления влияния левых в польской политике эксперты видят жесткий антикоммунистический курс правящей партии. Это мобилизует традиционный электорат левых.

Антиэлитаризм

Крайние левые и ультраправые в Польше иногда странным образом объединяются. Например, в нападках на либералов из Гражданской платформы в приступе антиэлитаризма. Правда, и PiS, партия власти, строила свою избирательную кампанию, обвиняя прежнюю власть, а именно Гражданскую платформу, в том, что в результате проведенных ею реформ наибольшую выгоду получили элиты. Следовательно, построение справедливого и эффективного государства должно предусматривать изгнание элит.

"Многим в Польше не нравится "Право и справедливость", но они чувствуют себя обманутыми технократами из Гражданской платформы"

Сегодняшние правые в Польше имеют мало общего с консервативным элитаризмом. Они скорее идентифицируют себя как народники, отвечающие требованиям "обычных людей". А общим врагом новых правых и новых левых в последние годы стал либерализм, собственно, как элитарная доктрина.

Правда, и сами либералы много сделали такого, что их компрометирует. Но, признавая свои ошибки, они продолжают множить их. Как говорит популярный политик, мэр города Слупск Роберт Бедронь, при прежней власти "многие чувствовали себя под угрозой из-за экономической нестабильности. Трудно было планировать свое будущее. Эти проблемы Гражданская платформа не умела решить и партия "Право и справедливость" это использовала".

"Многие в Польше не имеют, за кого голосовать и с кем идентифицироваться. Им не нравится "Право и справедливость", но они чувствуют себя обманутыми технократами из Гражданской платформы. Сейчас 2018 год и много полек и поляков хотели бы услышать нарратив, соответствующий нынешнему времени", – утверждает Бедронь.

Планы и перспективы

Сегодня рано говорить о результатах осенних выборов в местные органы власти, но можно предвидеть главные последствия. PiS подтвердит, что на правом фланге им нет альтернативы; Гражданская платформа докажет, что является самым серьезным конкурентом правящей партии; Польская крестьянская партия покажет свою силу, которую игнорируют опросы общественного мнения; "Союз левых демократов" заявит о себе как гегемон в левой части политического спектра.

С таких политических позиций партии плавно перейдут к выборам польских депутатов в Европейский парламент, которые состоятся 26 мая 2019 года.

Европейский парламент – важное звено в процессе осуществления политики Евросоюза. Наряду с Советом министров ЕС он остается равноправным и равноценным институтом принятия решений в отношении большей части европейского законодательства. Влияние Европарламента на политику ЕС значительно усилилось со времени вступления в силу Лиссабонского договора в 2009 году. Функции Европейского парламента включают принятие законов, бюджета ЕС, а также контроль над работой Еврокомиссии.

Парламент не обладает правом единоличного принятия решений и делит эти задачи с Советом министров, однако ни одно решение не может быть принято без согласия парламентариев.

В Польше выборы в Европарламент происходят по 13 многомандатным округам каждые пять лет. На выборах 2014 года в Европарламент была избрана польская делегация, состоящая из 51 депутата.

Выдвигать кандидатов могут избиратели или политические партии, которые также могут создавать предвыборные коалиции. В июле этого года польский Сенат принял поправки к избирательному кодексу, касающиеся выборов в Европейский парламент. Изменения заключаются в том, что у малых политических сил станет меньше возможностей пробиться в Европарламент, а шансы больших политических игроков увеличились.

В результате принятия новых положений о выборах в Европейский парламент избирательный порог на уровне страны составит в среднем по округам 16,5%. Это вызвало полемику в польской политической среде, но партия "Право и справедливость" не приняла во внимание критических замечаний. Оппозиция утверждает, что поправки в избирательный кодекс могут не соответствовать общим положениям, которые по выборам в Европарламент ввел Европейский Союз.

ЕС дает право каждой стране самостоятельно принимать конкретные нормы, касающиеся выборов, в том числе и порогов, но при этом должно соблюдаться правило пропорциональности. В случае же порога 16,5% возникает вопрос именно о пропорциональности. Уже появились реплики со стороны оппозиции, что следует обратиться в Европейский суд.

"Гражданская платформа хочет монополизировать оппозицию, поэтому она заинтересована в конфликте"

По мнению публициста Ярослава Влодарчика, принятие обновленного избирательного кодекса может негативно отразится на правящей партии: "Это может казаться парадоксальным, но решение о пороге 16,5% является опасным для самой партии "Право и справедливость", потому что это еще больше будет мобилизовать оппозицию на консолидацию. Для правящей партии важно существование дуализма: "Право и справедливость" и Гражданская платформа, потому что это хорошо функционирует. Это подходит и оппозиционной партии, так как Гражданская платформа хочет монополизировать оппозицию. Через несколько лет так или иначе наступит смена власти, а эта партия намеревается принять ее после "Права и справедливости". Поэтому она заинтересована в конфликте".

Как будет выглядеть баланс сил между главными политическими игроками, между властью и оппозицией в будущем, в значительной мере будет зависеть от результатов местных и европейских выборов. Правила же игры диктует "Право и справедливость", поскольку именно правящая партия формирует избирательное право и вносит в него изменения. И только от ловкости лидеров оппозиции будет зависеть, удастся ли власти извлечь из этого пользу, или же такие изменения обернутся против нее самой.

Депутаты нижней палаты парламента – Сейма – избираются на четыре года и следующие парламентские выборы должны состояться осенью 2019 года. Согласно избирательному кодексу, выборы в Сейм являются общими, прямыми, равными и происходят на пропорциональной основе. Голосование за депутатов проходит в многомандатных округах по пропорциональному принципу так называемыми преференциями (открытые списки). Это дает возможность избирателю указать в бюллетене желаемого кандидата, который в случае преодоления партией избирательного барьера приобретает первоочередное право на мандат.

На выборах в Сейм избирательный барьер для партий установлен на уровне 5%, для блоков партий – 8%. Если ни один из соответствующих субъектов не набрал необходимого количества голосов для преодоления барьера, то "порог" снижается до 3% и 5% соответственно. Право баллотироваться также признано за представителями общественных организаций, представляющих национальные меньшинства. Для них есть квота – одно место в Сейме. Существует также гендерная квота: в избирательном списке партий и блоков не может быть меньше 35% женщин или 35% мужчин.