В Италии из-за наводнения погибли 8 туристов

В результате внезапного наводнения в итальянском регионе Калабрия погибли 8 туристов. Об этом сообщает местный телеканал RAI.



Инцидент произошел сегодня, 20 августа, на территории национального парка Поллино.



Река, вышедшая из берегов, затопила ущелье Раганелло, где находилась группа туристов. В результате 18 человек были эвакуированы, 12 человек госпитализированы.

Среди погибших четыре мужчины и четыре женщины.



Кроме того, власти заявляют о пропавших без вести. Однако их количество пока невозможно установить – неизвестно, сколько людей было в ущелье.



Сообщается, что в результате сильных дождей в национальном парке повысился уровень воды в горном потоке. Несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях в ущелье находились туристы, занимавшиеся рафтингом.

Напомним, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост с десятками автомобилей на нем. Официальное число погибших уже достигло 43.