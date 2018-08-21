Бреннан - худший глава ЦРУ в истории США, считает Трамп

Американский президент США Дональд Трамп назвал экс-директора ЦРУ Джона Бреннана худшим главой ведомства в истории страны. Об этом написал Трамп в Twitter.

Он также объяснил, почему не верит в то, что тот подаст в суд из-за отзыва допуска к секретным материалам.

"Я надеюсь, что худший руководитель ЦРУ в истории нашей страны подаст в суд. Было бы тогда так легко получить все записи, письма и документы, которые не только покажут, как плохо он делал свою работу, но и насколько он был вовлечен в мошенническую охоту на ведьм Мюллера. Он не подаст в суд!", - написал Трамп.



Ранее сообщалось, что Бреннан рассмотрит правовые возможности для того, чтобы помешать отзывам доступа к секретной информации у экс-чиновников, которые может сделать американский президент.



Отметим, недавно Джон Бреннан, занимавший должность в 2013-2017 годах, обвинил Трампа в предательстве из-за его выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.