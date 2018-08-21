Пострадавший от Новичка снова в больнице

У него проблемы со зрением

Пострадавшего в результате отравления Новичком в британском городе Эймсбери Чарльза Роули снова госпитализировали.

Об этом сообщает The Guardian.

Мужчину доставили в больницу в выходные из-за того, что у него начались проблемы со зрением.

По словам брата брата Роули, Чарльз жаловался, что у него все расплывается перед глазами.

При этом в больнице Солсбери, где пострадавший проходил лечение до этого, отказались давать комментарий по поводу состояния Роули. Там лишь отметили, что в настоящее время в учреждении нет пациентов, которые лечатся от заболеваний, связанных с воздействием нервно-паралитических веществ.

Напомним, британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследование о применении Новичка.