Трамп назвал условия снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций.

Об этом он сообщил в интервью Reuters.

Такое, по словам американского лидера, может произойти только в случае, если Москва станет предпринимать какие-либо шаги для сотрудничества с Вашингтоном по таким вопросам, как, например, Сирия и Украина.

"Я бы рассмотрел такую возможность (снятия санкций), если они готовы сделать что-то на пользу нам. Без этого я не буду обдумывать этот вопрос", - заявил Трамп.

При этом Трамп обратил внимание на то, что с Путиным он также обсуждал вопрос принадлежности Крыма, безопасность Израиля, ситуацию на Украине и газопровод "Северный поток - 2".

Напомним, в США ввели санкции против российской компании из-за КНДР.