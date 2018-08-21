До 11 выросло количество жертв внезапного наводнения 20 августа в ущелье Раганелло. Один из спасенных накануне умер в больнице. Еще пятерых туристов объявили пропавшими без вести.

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Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Все жертвы были идентифицированы. Среди них шесть женщин и пять мужчин. Есть ли среди них граждане Украины – неизвестно.

Поиски затруднены сложным рельефом и тем, что все туристы были в разрозненных группах. Потоком тела могло отнести за несколько километров. Так, одного из погибших нашли за пять километров от того места, где его смыло потоком, - сообщил Карло Танси, глава департамента гражданской защиты Калабрии.

Сколько всего туристов застигло наводнение в ущелье – неизвестно. Предварительно – их было 36. Часть из них уехала без гида и сопровождающих. Ущелье Раганелло в Национальном парке Поллино – это популярный веломаршрут.

По данным местных властей кое-где вода поднялась выше двух метров за считанные минуты. Подобные явления случаются в этой местности. Но только зимой и никогда летом, - сообщили спасатели.

Напоминаем, 14 августа на севере Италии обрушился автомобильный мост. Официальное число погибших уже достигло 43.