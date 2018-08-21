Женщина погибла, собака выжила, крокодила убили, - в США разыгралась кровавая драма

В США, на острове Хилотон Хед (штат Южная Каролина) на женщину напал аллигатор. В результате нападения 45-летняя женщина погибла.

Об этом сообщает ВВС.

"Жертва, идентифицированная как местная жительница Кассандра Клайн, умерла на месте после того, как ее вытащили из воды", - сказано в сообщении.

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Свидетели рассказали, что женщина пыталась защитить от аллигатора свою собаку, которая в конечном итоге выжила.

Крокодил был длинной в 2,4 м. Офицеры полиции убили нападавшего аллигатора.

Инцидент произошел в курортной зоне Sea Pines.

Напомним, австралийские рейнджеры поймали гигантского крокодила.