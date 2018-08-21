Microsoft присоединилась к обвинениям РФ о вмешательстве в выборы в США

Специалисты компании утверждают, что попытки вмешательства осуществлены хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2

Американская компания Microsoft заявила, что ее сотрудники зафиксировали попытки России повлиять на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что попытки вмешательства осуществляла хакерская группа Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2.

Специалисты Microsoft заметили, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института".

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По информации компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".

Microsoft не дала более подробных описаний ложных доменов. Президент компании Брэд Смит, при этом, заявил, что у компании нет сомнений в том, кто несет ответственность за это, подразумевая Российскую Федерацию.

Напомним, глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания располагает абсолютно явными свидетельствами попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года.