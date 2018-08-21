Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Microsoft присоединилась к обвинениям РФ о вмешательстве в выборы в США

Microsoft присоединилась к обвинениям РФ о вмешательстве в выборы в США

Microsoft присоединилась к обвинениям РФ о вмешательстве в выборы в США
Фото из открытых источников

Специалисты компании утверждают, что попытки вмешательства осуществлены хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2

21.08.18 84
000

 

Американская компания Microsoft заявила, что ее сотрудники зафиксировали попытки России повлиять на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что  попытки вмешательства осуществляла хакерская группа Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2.

Специалисты Microsoft заметили, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института".

По информации компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".

Microsoft не дала более подробных описаний ложных доменов. Президент компании Брэд Смит, при этом, заявил, что у компании нет сомнений в том, кто несет ответственность за это, подразумевая Российскую Федерацию.

Напомним, глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания располагает абсолютно явными свидетельствами попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Кремле отложили на неопределенный срок выборы в ОРДЛО, - СМИКандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоуВ Белом доме назвали четыре страны, которые могут вмешаться в американские выборы
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10925
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17362
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 51181
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18648
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12653
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13554
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23684
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13474
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31358
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16925
  1. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 4444 / 4898
  2. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 4404 / 4808
  3. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3398 / 23116
  4. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 2976 / 3938
  5. Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза 2639 / 3005
  6. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 2201 / 4256
  7. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 2143 / 3410
  8. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2111 / 13232
  9. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 2064 / 3962
  10. Наши военные снова продвинулись в "серой зоне" на Донбассе, - Тымчук 1673 / 1875
  1. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 16 / 4256
  2. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 12 / 3962
  3. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 11 / 4898
  4. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 10 / 13232
  5. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 9 / 3410
  6. В Запорожье раскопали останки настоящей амазонки 8 / 1991
  7. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 5 / 10925
  8. В НБУ назвали причины укрепления гривны 5 / 318
  9. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 4 / 4808
  10. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 4 / 1904
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.