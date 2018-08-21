Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Фото Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке, появившись прямо на рельсах

Фото Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке, появившись прямо на рельсах

<span class="label red">Фото</span> Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке, появившись прямо на рельсах
Фото: twitter.com/NYCTSubway

Поезда были пущены по другим путям, чтобы правоохранители могли отвести животных

21.08.18 392
000

В Нью-Йорке две козы вышли на рельсы на открытом участке метро Нью-Йорка, повлияв на движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского метрополитена в Twitter.

Инцидент произошел в Бруклине.

"Козы были убраны из путей полицейскими Нью-Йорка. Восстанавливается работа путей. Спасибо вам за терпение", - говорится в сообщении метро.

Отмечается, что поезда, которые должны были идти по линиям, на которых появились козы, были перенаправлены на другие рельсы, чтобы дать возможность сотрудникам правоохранительных органов отвести животных.

Через некоторое время, в метрополитене отметили, что козы находятся в безопасности и не мешают работе метро.

Напомним, киевское метро будет оборудовано автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Женщина погибла, собака выжила, крокодила убили, - в США разыгралась кровавая драмаВ Запорожской области волки от жажды поедают арбузыСкрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10990
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17489
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 51315
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18704
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12681
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13588
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23733
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13477
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31426
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16982
  1. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 4526 / 4891
  2. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 4525 / 4942
  3. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 4001 / 4167
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3824 / 23426
  5. Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза 2893 / 3138
  6. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 2570 / 4349
  7. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2459 / 13426
  8. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 2319 / 3513
  9. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 2163 / 4018
  10. Трамп назвал условия снятия санкций с России 1800 / 2084
  1. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 16 / 4349
  2. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 13 / 4018
  3. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 11 / 4942
  4. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 10 / 13426
  5. В Запорожье раскопали останки настоящей амазонки 9 / 2044
  6. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 9 / 3513
  7. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 5 / 10990
  8. В НБУ назвали причины укрепления гривны 5 / 339
  9. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 4 / 2381
  10. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4 / 23426
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.