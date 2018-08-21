Поезда были пущены по другим путям, чтобы правоохранители могли отвести животных

В Нью-Йорке две козы вышли на рельсы на открытом участке метро Нью-Йорка, повлияв на движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского метрополитена в Twitter.

Инцидент произошел в Бруклине.

"Козы были убраны из путей полицейскими Нью-Йорка. Восстанавливается работа путей. Спасибо вам за терпение", - говорится в сообщении метро.

Отмечается, что поезда, которые должны были идти по линиям, на которых появились козы, были перенаправлены на другие рельсы, чтобы дать возможность сотрудникам правоохранительных органов отвести животных.





Через некоторое время, в метрополитене отметили, что козы находятся в безопасности и не мешают работе метро.

Напомним, киевское метро будет оборудовано автоматическими установками обнаружения чрезвычайных ситуаций.