Зимней вишни в Кемерово больше нет

В российском Кемерово строители завершили демонтаж здания торгово-развлекательного центра Зимняя вишня, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Об этом сообщает РИА Новости.

"На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время специальная техника вывозит оттуда мусор и металлоконструкции.

Демонтаж здания и пристроек начался 15 мая, но затем был приостановлен и возобновился 14 июля, после того как ТРЦ был исключен из числа вещественых доказательств по уголовному делу, возбужденному по факту пожара и гибели людей.



К 2019 году планируется провести капитальный ремонт площадки и построить на месте ТРЦ сквер памяти.

Напомним, Анжелика Варум не будет больше петь "Зимнюю вишню" из-за пожара в Кемерово.