В США обвинили в шпионаже двух иранцев

Они якобы собирали информацию о гражданах США, входящих в Организацию моджахедов иранского народа

Минюст США обвинил двух граждан Ирана в шпионаже в пользу иранского правительства. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Обвинения выдвинуты против Ахмадрезы Мохаммади-Дустдара, который наряду с гражданством Ирана имеет американский паспорт, и Маджиду Гобани, гражданину Ирана, проживавшему в Калифорнии.

В американском ведомстве считают, что эти лица собирали информацию о гражданах США, которые были членами Организации моджахедов иранского народа, целью которой является насильственное свержения иранского режима.

По данным Минюста, Мохаммади-Дустдара прибыл в США в июле 2017 года с задачей собрать информацию о лицах, которых в Иране считают "врагами режима".

Второй обвиняемый Гобани прибыл в Нью-Йорк в сентябре 2017 года. Он посетил акцию Организации моджахедов иранского народа, где делал фотографии принимавших в ней участие.

"В декабре 2017 году Мохаммади-Дустдар вышел на контакт с Гобани. Он заплатил ему $2 тыс. наличными, а тот, в свою очередь отдал 28 фотографий. Фотографии и чек были найдены в багаже Мохаммади-Дустдара в ходе обыска в аэропорту Нью-Йорка, когда он хотел вернуться в Иран", - говорится в сообщении.

Минюст США назвал двух иранцев иностранными агентами, "нелегально действовавшими на территории Соединенных Штатов" без уведомления американских властей.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Госдепартаменте США работает специальная группа с целью подготовки переворота в Иране.