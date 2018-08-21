Из-за наводнений в Индии более миллона человек бросили свои дома

Свыше миллиона человек покинули свои дома на юге Индии и были перемещены в лагеря для беженцев из-за ливней и наводнений в штате Керала, в результате которого уже погибли 410 человек.

Об этом сообщает AFP.

На данный момент 1,028 млн человек переселены в более чем 3,2 тысяч специальных лагерей.

В затопленных районах вода достигает уровня 60 см от земли. Движение машин по дорогам заблокировано. При этом дожди продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью, чем ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ливень превратил Киев в Венецию

По оценкам местных властей, в этом году муссонные ливни стали самыми мощными в регионе за последние 100 лет. Сезон дождей в Индии продолжается до сентября.

Убытки от наводнений оцениваются в 3 млрд долларов.

Напомним, количество жертв наводнения в Италии выросло до 11.