В Швеции птицы сбили истребитель

Во вторник, 21 августа, истребитель ВВС Швеции Jas 39 Gripen разбился в результате столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Швеции.

Инцидент произошел в 9:41 в регионе Блекинге на юго-востоке Швеции.

После столкновения с птицами у пилота возникли проблемы с управлением самолетом. Пилот пришел к выводу, что аварийная посадка невозможна, и катапультировался. И самолет, и пилот приземлились в лесу.

Пилот сильно не пострадал, сейчас он находится в больнице.

"Пилот находится в хорошем настроении, но сейчас его проверяют в больнице", - сообщил представитель ВВС Швеции.

Самолет упал в труднодоступном месте, из-за чего спасатели не могут приступить к тушению пожара на месте его крушения.

Напомним, в Польше во время ночного тренировочного полета разбился боевой истребитель МиГ-29. Пилот погиб.