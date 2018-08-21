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Видео Джемилев- Земану : Украина не торгует своей свободой

<span class="label red">Видео</span> Джемилев- Земану : Украина не торгует своей свободой
Мустафа Джемилев / Фото из открытых источников

Политик упрекнул Земана в потакании оккупантам прямо на чешской земле

21.08.18 93
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Лидер крымских татар Мустафа Джемилев, приглашенный на мероприятия в Чешскую Республику, приуроченные 50-летию оккупации Чехословакии Советским Союзом, заявил президенту Чехии Милошу Земану, что Украина никогда не согласится с оккупацией Крыма. Об этом он сказал на митинге возле посольства РФ в Праге, опубликовав видео в Facebook.  

"Мы в Украине очень благодарны за позицию чешского руководства, которое поддерживает территориальную целостность Украины, не признает оккупацию Крыма, поддерживает санкции Европейского союза против страны-оккупанта", - сказал Джемилев.

Правда, продолжил он, этого нельзя сказать обо всех гражданах Чешской Республики.

"Есть у вас люди, которые говорят, что нужно согласиться с оккупацией, что нужно просто попросить у России деньги за оккупацию и согласиться с оккупантами. Вы, наверное, поняли о ком я веду речь - это ваш президент Милош Земан. Он сказал, что мы должны попросить у Путина, чтобы он нам снизил немножко цену за газ и немножко заплатил, и на этом можно забыть об оккупации Крыма. Так вот я хочу сказать: "Господин Земан, Украина не та страна, которая торгует своей свободой и родиной. Мы будем отстаивать независимость и целостность нашего государства и освобождение до последнего сантиметра своей территории", - произнес  Джемилев.

По его словам, сейчас в оккупированном Крыму установлен режим, "который намного хуже советского тоталитарного режима - это бандитский режим".

По убеждению лидера крымских татар, нынешняя ситуация и будущее в Украине "зависит от людей доброй воли со всего света".

Напомним, в прошлом году президент Чехии Милош Земан назвал аннексию Россией Крыма "завершенным делом" и предложил узаконить ее с помощью выплат Украине.

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