Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В России впервые с советских времен начался суд за анекдот

В России впервые с советских времен начался суд за анекдот

В России впервые с советских времен начался суд за анекдот
Фото: depo.ua

Три года назад Эдуард Никитин репостнул в "ВКонтакте" шутку про выборы и карикатуру про ватников

21.08.18 3046
900

Во вторник, 21 августа, в Санкт-Петербурге суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении активиста и блогера, инвалида 2-й группы Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме за публикацию анекдота в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает Радио Свобода.

В 2015 году Никитин репостнул шутку про "ватников" и анекдот про выборы, что и стало поводом для возбуждения в 2017 году дела по 282-й "экстремистской" статье УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Уголовное дело возбуждено в декабре 2017-го. Там был анекдот на тему торта и еще некой субстанции – не хочу говорить это слово – что если на эту субстанцию положить несколько вишенок, то она не станет тортом: это на тему результативности выборов. И еще была картинка на тему ватников. Что такое социальная группа "ватники", никто толком не знает, и существует ли она вообще, в законе это не оговорено. Но эксперты почему-то решили, что это определение относится к гражданам России и к русской нации, чего, кстати, на картинке не написано", - отметил Никитин.

Адвокат активиста Максим Камакин отметил, что дело его подзащитного – это первое уголовное дело за анекдот с брежневских времен.

"Эксперты пришли к выводу, что анекдот на этой картинке в завуалированной форме содержит недоверие к кому-либо из избранных путем голосования депутатов, государственных служащих, возможности осуществления ими каких-либо позитивных изменений в стране. Другими словами, если вы не доверяете депутатам, главе государства, должностным лицам, а еще хуже, ставите под сомнение возможность осуществления кем-то из них позитивных изменений в стране, то вы уже практически готовый клиент для обвинения по статье "экстремизм". А если вы еще расскажете на эту тему анекдот, то 282-я статья по вам уже плачет", - рассказал адвокат.

Также эксперты расценили карикатуру с надписью "хороший ватник – холодный ватник", как пожелание смерти всему русскому народу.

"То есть эксперт полностью отождествляет слово "ватник" с русским народом, чего мой подзащитный никоим образом не признает. Такие экспертизы основаны полностью на домыслах экспертов, и качество их никуда не годится", - добавил Камакин.

Следствие просит не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а направить его на принудительное лечение.

Напомним, 66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать историю страны и подменить факты, чтобы навредить России.

9
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Прокурор предложил создать спецподразделение для доставки Януковича из РоссииОсведомители в России могут стать миллионерамиТрамп назвал условия снятия санкций с России
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 13711
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17770
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 51651
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18820
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12763
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13676
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23856
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13499
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31610
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17123
  1. Юристы рассказали, как, кого и за что лишают субсидий 4696 / 5057
  2. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 4609 / 24349
  3. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 4586 / 4997
  4. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 4531 / 4753
  5. Британец решил жениться через три месяца после постановки страшного диагноза 3100 / 3328
  6. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 2761 / 13711
  7. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 2711 / 4486
  8. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 2486 / 3675
  9. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 2244 / 4095
  10. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 2005 / 2983
  1. Украина 2060. Страна, которую вы не узнаете 16 / 4486
  2. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 15 / 2983
  3. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 14 / 4095
  4. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 12 / 13711
  5. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 11 / 4997
  6. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 9 / 3675
  7. В Запорожье раскопали останки настоящей амазонки 9 / 2110
  8. Прокурор предложил создать спецподразделение для доставки Януковича из России 6 / 720
  9. В НБУ назвали причины укрепления гривны 5 / 356
  10. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 5 / 11158
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.