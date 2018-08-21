В России впервые с советских времен начался суд за анекдот

Три года назад Эдуард Никитин репостнул в "ВКонтакте" шутку про выборы и карикатуру про ватников

Во вторник, 21 августа, в Санкт-Петербурге суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении активиста и блогера, инвалида 2-й группы Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме за публикацию анекдота в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает Радио Свобода.

В 2015 году Никитин репостнул шутку про "ватников" и анекдот про выборы, что и стало поводом для возбуждения в 2017 году дела по 282-й "экстремистской" статье УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

"Уголовное дело возбуждено в декабре 2017-го. Там был анекдот на тему торта и еще некой субстанции – не хочу говорить это слово – что если на эту субстанцию положить несколько вишенок, то она не станет тортом: это на тему результативности выборов. И еще была картинка на тему ватников. Что такое социальная группа "ватники", никто толком не знает, и существует ли она вообще, в законе это не оговорено. Но эксперты почему-то решили, что это определение относится к гражданам России и к русской нации, чего, кстати, на картинке не написано", - отметил Никитин.

Адвокат активиста Максим Камакин отметил, что дело его подзащитного – это первое уголовное дело за анекдот с брежневских времен.

"Эксперты пришли к выводу, что анекдот на этой картинке в завуалированной форме содержит недоверие к кому-либо из избранных путем голосования депутатов, государственных служащих, возможности осуществления ими каких-либо позитивных изменений в стране. Другими словами, если вы не доверяете депутатам, главе государства, должностным лицам, а еще хуже, ставите под сомнение возможность осуществления кем-то из них позитивных изменений в стране, то вы уже практически готовый клиент для обвинения по статье "экстремизм". А если вы еще расскажете на эту тему анекдот, то 282-я статья по вам уже плачет", - рассказал адвокат.

Также эксперты расценили карикатуру с надписью "хороший ватник – холодный ватник", как пожелание смерти всему русскому народу.

"То есть эксперт полностью отождествляет слово "ватник" с русским народом, чего мой подзащитный никоим образом не признает. Такие экспертизы основаны полностью на домыслах экспертов, и качество их никуда не годится", - добавил Камакин.

Следствие просит не привлекать обвиняемого к уголовной ответственности, а направить его на принудительное лечение.

Напомним, 66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать историю страны и подменить факты, чтобы навредить России.