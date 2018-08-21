США расширили антироссийские санкции

Под американские ограничения попали шесть кораблей, три компании и два человека

Во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за сотрудничества с Северной Кореей и за попытку обойти более ранние американские ограничения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список включены шесть судов, ходящих под российским флагом, и компании "Приморье" и "Гудзон", базирующиеся во Владивостоке. Эти корабли и компании были задействованы в перевозке товаров и продуктов, поставки которых в КНДР запрещены санкциями ООН и США.

Также под санкции попала компания из Петербурга Vela-Marine, занимающаяся профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением, и двое российских граждан — Антон Нагибин и Марина Царева. По данным Минфина, они помогали обойти санкции российской компании Дайвтехносервис, которая попала в июне в санкционный список в связи с поставками подводного оборудования ФСБ.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.