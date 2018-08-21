Госдеп пообещал и дальше ужесточать санкции против РФ

Режим односторонних санкций против России будет продолжен, пока она не изменит свою внешнюю политику.



Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщает ТАСС.



Отмечается, что это заявление политик сделал, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.



Вместе с тем, Митчелл отметил, что возможность для диалога остается открытой.

"Даже применяя беспрецедентные карательные меры в связи с российской агрессией, мы ясно даем понять, что дверь для диалога является открытой, если Путин решит сделать вызывающие доверие шаги в направлении конструктивного пути. Однако <...> сделать следующий шаг предстоит России, а не Америке. Наша политика остается неизменной: последовательное навязывание издержек России, пока она не изменит курс", - заявил дипломат.



Кроме того, Митчелл отметил, что дипломатия США в отношении РФ будет подкрепляться опорой на беспрецедентную военную силу.



"Наша политика в отношении России проистекает из понимания того, что дипломатия США на российском направлении, чтобы быть эффективной, должна быть подкреплена "беспрецедентной военной силой, полностью интегрированной с союзниками и всеми нашими инструментами национальной мощи", - сказал дипломат.



Ранее Фокус писал, что 21 августа США расширили санкции против РФ. Новые санкции Соединенных Штатов касаются компаний и лиц, причастных к преступной кибердеятельности.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.