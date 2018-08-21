В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике

Власти города Гвадалахара (Мексика) разрешили заниматься сексом в общественных местах при условии, что он не должен вызывать претензий у окружающих. Об этом сообщает NBC Washington.

После вступления закона в силу полицейские больше не смогут задерживать и штрафовать эксгибиционистов или людей, которые занимаются сексом на пустырях, в автомобилях и в других общественных местах при отсутствии жалоб на их поведение.

Сторонники такого нововведения считают, что полиции следует сосредоточиться на борьбе с преступностью и не отвлекаться на людей, которые занимаются сексом на улице из-за отсутствия денег на номер в отеле. Их противники считают секс в общественных местах проблемой морали и утверждают, что такой закон упростит жизнь насильникам и педофилам.

Напомним, Национальная ассамблея (парламент) Франции 2 августа одобрила во втором чтении закон, который запрещает домогательства и агрессивные сексуальные "подкаты" к людям на улицах.