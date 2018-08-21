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Фото Россиян и иностранцев будут награждать медалью за строительство Крымского моста

<span class="label red">Фото</span> Россиян и иностранцев будут награждать медалью за строительство Крымского моста
Фото: most.life

Медаль будет вручаться от имени президента РФ

21.08.18 48
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Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста". Ее будут вручать российским и зарубежным гражданам, а также организациям, внесшим значительный вклад в возведение этого объекта.

Данное распоряжение Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 21 августа.

Документом также поручено выделить в текущем году из резервного фонда президента России 27,8 млн рублей (около 413 тысяч долларов) Минтрансу РФ для изготовления памятных медалей, капсул и футляров для них, а также бланков грамот.

Отмечается, что медаль будет вручаться от имени президента РФ. Она будет изготавливаться из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 60 мм и толщиной 5 мм.

Фото: publication.pravo.gov.ru

"На лицевой стороне медали, в центре, располагается изображение части Крымского моста с арочными пролетами, под ним, на фоне покрытого эмалью синего цвета стилизованного изображения моря, – карта Керченского пролива, на которую нанесена покрытая эмалью красного цвета линия пролегания Крымского моста, соединяющего полуостров Крым и Краснодарский край. Вверху по окружности, – надпись "От президента Российской Федерации", – говорится в описании медали.

Фото: publication.pravo.gov.ru

На оборотной стороне медали, в центре, в четыре строки располагается надпись: "За строительство Крымского моста", – внизу – цифры 2014-2019.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России. В Брюсселе отметили, что "ЕС рассматривает строительство Керченского моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

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