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Главная » Мир » РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США

РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США

РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США
Запуск ракеты/Фото: mil.ru

Опасения связаны с тем, что упавшая ракета может стать источником радиоактивного заражения

21.08.18 49
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Россия готовится к поднятию со дна Баренцева моря ракеты с ядерной энергоустановкой, которая упала туда во время испытаний в 2017 году, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки.

"Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, из воды попытаются поднять ракету, запущенную в ноябре 2017 года. В операции по подъему примут участие 3 судна, на одном из которых установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Источники телеканала утверждают, что точные сроки проведения операции пока не определены, уточняет "Интерфакс".

Дополнительные опасения связаны с тем, что упавшая в море ракета с ядерным двигателем может стать источником радиоактивного заражения.

Как считают аналитики американской разведки, если россияне сумеют вернуть ракету, Москва сможет взять план данной экспедиции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем.

Отметим, что и в мае 2018 года все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой оказались безуспешными.

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