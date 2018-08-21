РФ хочет поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной установкой, - разведка США

Россия готовится к поднятию со дна Баренцева моря ракеты с ядерной энергоустановкой, которая упала туда во время испытаний в 2017 году, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки.



"Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", - говорится в сообщении.

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По данным телеканала, из воды попытаются поднять ракету, запущенную в ноябре 2017 года. В операции по подъему примут участие 3 судна, на одном из которых установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Источники телеканала утверждают, что точные сроки проведения операции пока не определены, уточняет "Интерфакс".



Дополнительные опасения связаны с тем, что упавшая в море ракета с ядерным двигателем может стать источником радиоактивного заражения.

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Как считают аналитики американской разведки, если россияне сумеют вернуть ракету, Москва сможет взять план данной экспедиции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем.

Отметим, что и в мае 2018 года все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой оказались безуспешными.