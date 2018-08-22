В Индонезии мужчина "оседлал" китовую акулу и снял это опасное плавание на видео. После чего дайвера задержала местная полиция, сообщило издание Daily Mail.

Местный бизнесмен решил поплавать с аквалангом в заповедном заливе Чендравасих. В ходе погружения мужчина увидел китовую акулу, залез ей на спину и прокатился на ней верхом. Еще двое аквалангистов держались по бокам от акулы.





Пловцы сняли свои приключения на видео, которое быстро разлетелось в Сети.



Защитники природы возмутились поведением мужчины и обратились к властям. Министр морских дел и рыбного хозяйства Суси Пуджиастути сообщил, что бизнесмена арестовали.





В Индонезии китовые акулы охраняются, к ним нельзя приближаться ближе, чем на метр. Дайверу грозит лишение лицензии и запрет посещать заповедник.

Ранее защитники природы впервые за 40 лет смогли зафиксировать большую белую акулу у Балеарских островов Испании.