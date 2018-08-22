Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Видео, фото Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле

Видео, фото Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле

<span class="label red">Видео, фото</span> Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле
Фото: viralpress

Мужчине грозит лишение лицензии на погружение и запрет посещать заповедник

22.08.18 21
000

В Индонезии мужчина "оседлал" китовую акулу и снял это опасное плавание на видео. После чего дайвера задержала местная полиция, сообщило издание Daily Mail.

Местный бизнесмен решил поплавать с аквалангом в заповедном заливе Чендравасих. В ходе погружения мужчина увидел китовую акулу, залез ей на спину и прокатился на ней верхом. Еще двое аквалангистов держались по бокам от акулы.



Пловцы сняли свои приключения на видео, которое быстро разлетелось в Сети.

Защитники природы возмутились поведением мужчины и обратились к властям. Министр морских дел и рыбного хозяйства Суси Пуджиастути сообщил, что бизнесмена арестовали.



В Индонезии китовые акулы охраняются, к ним нельзя приближаться ближе, чем на метр. Дайверу грозит лишение лицензии и запрет посещать заповедник.

Ранее защитники природы впервые за 40 лет смогли зафиксировать большую белую акулу у Балеарских островов Испании.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В США из океанариума украли акулуРыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулуВпервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 14266
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 17950
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 51949
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18911
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12806
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13733
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23913
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13516
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31759
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17197
  1. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 3229 / 5021
  2. В России впервые с советских времен начался суд за анекдот 2833 / 3296
  3. В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике 2418 / 2876
  4. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2271 / 24979
  5. Трамп назвал условия снятия санкций с России 1971 / 2219
  6. Учёные показали загадочные изображения из древнеегипетского чёрного саркофага 1909 / 2196
  7. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 1689 / 3387
  8. Работающие пенсионеры не будут ограничены в правах, – Минсоцполитики 1605 / 2958
  9. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 1453 / 14266
  10. Женщина погибла, собака выжила, крокодила убили, - в США разыгралась кровавая драма 1389 / 1557
  1. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 18 / 3387
  2. В России впервые с советских времен начался суд за анекдот 14 / 3296
  3. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 9 / 14266
  4. Работающие пенсионеры не будут ограничены в правах, – Минсоцполитики 9 / 2958
  5. Прокурор предложил создать спецподразделение для доставки Януковича из России 6 / 735
  6. Уметь правильно расслабляться. 6 лучших пляжей Украины 4 / 4184
  7. Учёные показали загадочные изображения из древнеегипетского чёрного саркофага 4 / 2196
  8. В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике 4 / 2876
  9. День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский" 3 / 1006
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.