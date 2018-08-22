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Присяжные признали Манафорта виновным по половине пунктов обвинения

Присяжные признали Манафорта виновным по половине пунктов обвинения
Пол Манафорт / Фото: flickr.com/haddadmedia

Манафорт разочарован вердиктом

22.08.18 74
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Суд присяжных признал политтехнолога и экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов.

Об этом сообщает REUTERS.

Манафорт признан виновным по двум из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов.

Обвинение утверждало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. 69-летний Манафорт виновным себя не признал.

Как заявил его адвокат, Манафорт разочарован решением суда, рассматривает варианты дальнейших действий и благодарит судью и присяжных за проделанную работу. Приговор по делу будет вынесен позднее.

Процесс над Манафортом проходит в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния. По делу Манафорта дали показания 27 свидетелей. Ключевыми на процессе стали показания его бывшего помощника Рика Гейтса. Он рассказал присяжным, как помогал своему бывшему боссу отмывать деньги и как сам украл у него часть средств.

Половина обвинений, предъявленных Манафорту, касалась банковских махинаций - по каждому пункту ему грозит до 30 лет заключения. Сторона защиты отказалась от вызова свидетелей. Сам Манафорт также отказался давать показания, настаивая на собственной невиновности.

Напомним, Манафорт заработал в 2012 году в Украине 31 млн долларов. всего с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 млн долларов, из которых 15 млн потратил на жилье и другие приобретения. Причем больше всего Манафорт потратил именно в 2012 году - более 9 миллионов.

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