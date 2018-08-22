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Адвокат Коэн признался в совершении преступления по поручению Трампа

Адвокат Коэн признался в совершении преступления по поручению Трампа
Фото: nymag.com

Майкл Коэн по просьбе своего клиента скрыл информацию, которая могла бы навредить его избирательной кампании

22.08.18 148
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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал в американском суде свою вину по 8 пунктам обвинения, в том числе и в совершении преступления по поручению нынешнего главы Белого Дома. Об этом сообщает CNN.

Коэн признал свою вину в налоговом мошенничестве, финансовых махинациях и нарушении закона о финансировании президентских кампаний.

В частности он сообщил, что по указанию "кандидата на федеральный пост" скрывал информацию, которая могла бы повредить его клиенту. В суде Коэн не назвал фамилию Трампа, но в судебных документах он упоминается как "гражданин номер один", к январю 2017 года ставший президентом США.

Адвокат Коэна Ленни Девис уточнил, что Коэн в суде под присягой засвидетельствовал, что Трамп ему поручил заплатить за молчание двум женщинам с целью повлиять на выборы.

"Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, почему они не могли бы быть преступлением для Дональда Трампа?", — написал Дэвис.

Напомним, по данным американских СМИ, Майкл Коэн в 2016 году заплатил 130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), а также передал деньги для выплаты 150 тыс. долларов бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Эти женщины во время избирательной кампании заявили о намерении рассказать о своих отношениях с Трампом. 

Коэн работал в компании Трампа Trump Organization на протяжении более десяти лет. В апреле ФБР провела в офисе Коэна обыски и изъяла переписку юриста с президентом, а также бумаги, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, заявившей о связях с Трампом. В мае Коэн перестал работать на Трампа. Также Коэна подозревают в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на 20 ммлн долларов

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